Гражданство и место жительства не будут иметь значения

7, 8 и 9 мая ветераны смогут бесплатно воспользоваться услугами петербургского метрополитена. Об этом сообщает «Лен ТВ 24».

Льгота распространяется на инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и иных мест принудительного содержания.

Воспользоваться льготой можно будет с удостоверением инвалида Великой Отечественной войны, удостоверением ветерана Великой Отечественной войны, удостоверением медали «За оборону Ленинграда», удостоверением к знаку «Жителю блокадного Ленинграда», удостоверением о праве на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.