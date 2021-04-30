7, 8 и 9 мая проезд в метро для ветеранов будет бесплатным

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ЛенТВ24 / Анастасия Илюшина
Фото: ЛенТВ24 / Анастасия Илюшина

Гражданство и место жительства не будут иметь значения

7, 8 и 9 мая ветераны смогут бесплатно воспользоваться услугами петербургского метрополитена. Об этом сообщает «Лен ТВ 24».

Льгота распространяется на инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и иных мест принудительного содержания.

Воспользоваться льготой можно будет с удостоверением инвалида Великой Отечественной войны, удостоверением ветерана Великой Отечественной войны, удостоверением медали «За оборону Ленинграда», удостоверением к знаку «Жителю блокадного Ленинграда», удостоверением о праве на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

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