Молодые люди сами вызвались организовать эту акцию. В организации им поможет «Газпром» и «Редмонд».

Автоволонтеры Ленинградской области будут развозить ветеранам подарки к Дню Победы 9 мая. Молодые люди сами вызвались организовать эту акцию. В организации им поможет «Газпром» и «Редмонд». «Газпром» займется заправкой автомобилей, а «Редмонд» предоставит технику в подарок ветеранам.

Как рассказала Марина Григорьева, председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области, молодые люди сами предложили сделать доброе дело. Им дадут адреса по которым они поедут и раздадут подарки ветеранам.

«У молодежи сейчас есть потребность делать что-то полезное и доброе», — Марина Григорьева, председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области

В Ленобласти в этом году пройдут и другие акции. «Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате. На сайте 2021.polkrf.ru можно разместить фотографию героя, которые в праздничный день будут транслировать на экранах в городах и местном телевидении.

Помимо прочего, в Ленобласти составили карту жителей блокадного Ленинграда. Там отмечены те, кто живет в частном секторе и нуждается в какой-либо помощи на участке. Об этом рассказали ЛенТВ24.