Голливудские актеры из фильма «Черная вдова» пригласили россиян на майские шашлыки

Кинокомпанией Disney запущена весьма необычная промо-акция к грядущей премьере «Black Widow» («Черная вдова»). Премьера в российском кинопрокате супергеройского боевика состоится в июле 2021 года, хотя ранее премьера была запланирована на май.

В промо-ролике актриса Рэйчел Вайс (Мелена Востокова) от имени актеров, участвовавших в съемках «Черной вдовы», пригласила российских поклонников франшизы «Мстителей» отправиться на майские праздники на шашлыки.

Голливудская звезда пригласила граждан России узнать, что ждет главную героину фильма Наташу Романофф и что скрывает ее прошлое, затем Вайс процитировала слова актера Дэвида Харбора (Красный Страж), которые он якобы просил передать кинозрителям из России.

— Захватите уголь, мясо – на мне, – передала актриса «шифровку» от коллеги, добавив, что это как то связано с майскими праздниками в России.

Очевидно, ролик был снят еще до изменения даты выхода фильма, ориентируясь именно на май.

Стоит отметить, что с шашлыками в грядущие длинные майские праздники россиянам нужно быть аккуратнее. Во многих регионах уже введен, а где-то, в частности, в Московской области, вводится с первого мая особый противопожарный режим. Он устанавливает запрет на разведение открытого огня, сжигание травы и приготовление шашлыки.

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Для нарушителей предусмотрен штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей для физлиц и от пятнадцати до тридцати тысяч для должностных лиц.