Российские пенсионеры обеднели с начала года — Росстат

Помимо размера пенсии в отчете Росстата сообщалось о падении доходов жителей России на 3,6%.

Пенсия россиян сократилась из-за инфляции. В марте месяце снижение составило 0,2%. Это следует из данных Росстата. В январе 2021 года размер средней пенсии показал рост на 0,4%. За весь 2020 год пенсия выросла на 2,3%. На март 2021 года средняя пенсия составляла 15779 рублей.

Помимо размера пенсии в отчете Росстата сообщалось о падении доходов жителей России на 3,6%. Данных по первому кварталу 2021 года пока нет. Это объяснили необходимостью сбора дополнительной информации.