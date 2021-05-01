В преддверии празднования Великой Победы в Ленобласти пройдут субботники

Жители Ленобласти выйдут на уборку воинских захоронений, мемориалов, обелисков, стел во всех районах.
По информации пресс-службы областного правительства, в Ленобласти стартует акция «Берегите память». Она пройдет на майских праздниках во всех районах региона.
Отмечается, что в акции примут участие жители Ленобласти, волонтеры, работники администраций и профильных служб.
Участникам мероприятий предстоит привести в порядок памятные объекты. Также тем, кто примет участие с субботниках, предоставят нужный инвентарь.
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