В преддверии празднования Великой Победы в Ленобласти пройдут субботники

Жители Ленобласти выйдут на уборку воинских захоронений, мемориалов, обелисков, стел во всех районах.

По информации пресс-службы областного правительства, в Ленобласти стартует акция «Берегите память». Она пройдет на майских праздниках во всех районах региона.

Отмечается, что в акции примут участие жители Ленобласти, волонтеры, работники администраций и профильных служб.

Участникам мероприятий предстоит привести в порядок памятные объекты. Также тем, кто примет участие с субботниках, предоставят нужный инвентарь.