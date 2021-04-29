Праздники с пользой: ленинградцев приглашают выйти на субботники с сортировкой отходов

Генеральная уборка с сортировкой мусора продлится на территории региона до середины мая.

Жителей Ленобласти приглашают принять участие в акции уборки по принципам раздельного сбора мусора. Простые правила раздельного сбора можно найти на сайте.

Чтобы не только навести порядок, но и получить приз, нужно провести уборку территории, зарегистрировать на сайте свою локацию и опубликовать фото или видео в соцсетях — «до» и «после» уборки с хештегами #генуборки и #нацпроектэкология. Победители получат памятные призы от правительства Ленобласти.

Как рассказал губернатор, тщательное внимание при уборке уделят местам отдыха у водоемов а также военные мемориалы, которые хотят благоустроить перед скорым Днём Победы. Графики субботников размещен по ссылке.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, 18 марта 2021 года, на заседании экологического совета подвели итоги пилотного проекта по раздельному сбору мусора. Пилотный проект стартовал в 5 декабря 2020 года в Кингисеппе, Ивангороде, затем к нему присоединились Луга, Сланцы и Колтуши. За три месяца жители этих городов собрали 17,2 тонны пластика и почти 70 тонн стекла. С апреля контейнеры для раздельного сбора мусора появятся Аннинском, Ропшинском поселениях и Волосово, в мае к проекту присоединятся Кириши, Сосново и микрорайон «Южный» во Всеволожске. В Тихвине и Сосновом бору в общей сложности более 220 площадок установят до конца июня.