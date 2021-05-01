Сергей Перминов высказался по «Северному потоку — 2»

Сенатор поддержал слова премьер-министра федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.

Сергей Перминов поддержал Мануэлу Швезиг в отношении проекта «Северный поток — 2», пишет издание Online47.

По словам сенатора, Швезиг права касательно того, что основная цель проекта — исключительно экономическая.

Перминов отметил, что отношения России и Германии, а также европейских компаний заинтересованных проектором, должны строится на взаимовыгодной основе. В строительство потока не должны вмешиваться третьи страны.

— Проект будет завершён и введён в эксплуатацию. В этом нет сомнений, — заключил сенатор.

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Сергей Перминов, является сенатором, участвующем в работе группы Совета Федерации России по взаимодействию с Бундесратом ФРГ.