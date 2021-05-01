Российские дипломаты получили Благодатный огонь в Иерусалиме

Спецборт с Благодатным огнем вылетел из Иерусалима в Москву. Святыню в российскую столицу доставят представители фонда Андрея Первозванного.

— Благодатный огонь в лампадах находится в наших руках, и мы стартуем в Москву. До встречи. Христос Воскресе, — сказал председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин.

Благодатный огонь является символом нерукотворного света Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Появление его в канун православной Пасхи называют чудом схождения Благодатного огня.

Ранее сообщалось, что святыню получат представители 11 стран, которые прислали самолеты в Израиль, в том числе и Россия.

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Сегодня его доставят в Москву к вечернему пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя.