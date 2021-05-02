Врач назвала неожиданную причину набора лишнего веса

Автор: Александр Селиванов
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Причиной быстрого набора лишнего веса может стать неумеренное потребление ягод. Об этом в эфире телеканала Звезда заявила врач-диетолог Ольга Шмелева.

Она подчеркнула, что ягоды — очень калорийный продукт и если есть склонность к ожирению, то лучше их потребление ограничить.

Но и совсем отказываться от ягод не стоит. В них витамины и минеральные вещества, полезные для организма.

Шмелева отметила, что при низкой физической активности любой продукт будет во вред, а не на пользу. Поэтому любая диета должна сопровождаться достаточной динамической нагрузкой.

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01.05.2021 53
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