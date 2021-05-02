Россиянам назвали четыре способа накопить на достойную пенсию

Существует множество способов добиться достойной пенсии: это инвестиции, банковские вклады, а также другие методы формирования пенсионного портфеля. Российские эксперты рассказали о них подробно.

Аналиитк «Фридом Финанс» Валерий Емельянов назвал самые популярные варианты: сдача недвижимости в аренду и банковские вклады. Но есть минус — инвестиции не приносят много прибыли. А вот наиболее прибыльный способ, по мнению Емельянова — инвестиции на фондовом рынке.

Первым способом накопить на достойную пенсию эксперт считает пассивный доход в виде процентов от вкладов, сдачи недвижимости и страховой ренты. Емельянов посоветовал россиянам начинать формировать страховой портфель с фондов акций и облигаций.

Второй способ — инвестиции в биржевые и паевые фонды. Такой метод эффективен для вложения небольших средств и экономии на налогах. Кроме того, россияне могут оформить индивидуальный биржевой счет у брокера. Преимущество такого способа в том, что за него можно получить налоговый вычет.

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А консультант Владимир Верещак посоветовал вкладываться в иностранную валюту. Он отметил, что доллар обеспечивает 7-8 процентов накоплений в год. При этом такой метод сбережений эксперт советует сочетать с другими фазами накоплений.