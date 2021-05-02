Мощная солнечная буря класса класса G1 приблизится к Земле 2 мая

На Землю сегодня обрушилась мощная солнечная буря со скоростью 1,8 млн км/ч. Об этом сообщило британское издание Daily Express со ссылкой на ученых и синоптиков.

Специалисты отмечают, что она может вывести из строя некоторые спутники, а также оказать влияние на работу электросетей. Выбросы на солнце астрономы отметили, как шторм класса G1.

По данным исследователей, в экваториальной области солнечной атмосферы появилась дыра, откуда частицы летят на высокой скорости.

Считается, что эта буря относится к разряду несильных. Такие происходят регулярно и не представляют серьезной угрозы для Земли и ее обитателей. Однако иногда вспышки на Солнце бывают более глобальными. Так солнечный шторм, обрушившейся на Землю в 1989 году привел к отключениям электросетей в Квебеке.

Вам будет интересно Под Выборгом пушистая лиса загорала на солнце — видео Местный грибник поймал в объектив камеры пушистую красавицу, которая наслаждалась отдыхом под теплым солнцем. В Ленинградской области под Выборгом, местный грибник... 08.04.2021 337

Специалисты отмечают, что на планете не готовы к сильным солнечным бурям. И если случится мощный удар, то потом понадобятся триллионы долларов и несколько лет, чтобы восстановить систему энергообеспечения и спутниковой связи на Земле.