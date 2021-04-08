Местный грибник поймал в объектив камеры пушистую красавицу, которая наслаждалась отдыхом под теплым солнцем.
В Ленинградской области под Выборгом, местный грибник обнаружил в лесу рыжую красавицу. Лиса нежилась под лучами солнца и выглядела совершенно расслабленно. Однако, судя по двигающимся ушам, пушистая в любой момент готова среагировать на любую опасность.
Видео опубликовала Gala Leonova в сообществе «Грибы и Грибники СПб » ВКонтакте.
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