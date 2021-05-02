Эксперты спрогнозировали цены на жилье в Санкт-Петербурге в ближайшие 10 лет

Цены на недвижимость в Санкт-Петербурге продолжают расти, но в разных районах стоимость за квадратный метр жилья все равно отличается.

По информации издания Невские Новости, дорожать в течении 10 лет будет недвижимость в районах: Петроградский, Василеостровский, Центральный и Адмиралтейский.

Отмечается, что цены будут расти только в тех новостройках, в которых людям будет комфортно жить.

В следующих районах будет наибольший рост цены жилья в ближайшие пять лет: Красногвардейский, Выборгский, Невский, Василеостровский (на намывных территориях), Московский районы. В данных районах повышение стоимости жилья связанно с комфортной городской средой.

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Также эксперты считают, что в течение следующих десяти лет основной спрос придется на серединную часть Санкт-Петербурга.