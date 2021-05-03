В Ленобласти за сутки выявили 89 новых случаев COVID-19 — данные на 3 мая

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 89 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 42 841, выздоровели —39 646.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).
  • Волосовский район: Волосово (+3), Сельцо (+1), Терпилицы (+1), Канаршино (+1).
  • Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+2), Новая Ладога (+1).
  • Всеволожский район: Мурино (+5), Всеволожск (+8), Кудрово (+2), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Романовка (+1), Агалатово (+1), Рахья (+1), Верхние Осельки (+2).
  • Выборгский район: Выборг (+4), Первомайское (+6). 
  • Гатчинский район: Гатчина (+5), Вырица (+1), Малое Верево (+2), Малые Колпаны (+1), д. Дони (+1).
  • Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+1), Мга (+2).
  • Ломоносовский район: Яльгелево (+1), Рассколово (+1).
  • Лужский район: Луга (+3).
  • Приозерский район: Сосново (+1), Петровское (+2), Платформа 69-й км (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+9).
  • Тихвинский район: Тихвин (+5), Шугозеро (+1).
  • Тосненский район: Тосно (+4), Никольское (+2), Ульяновка (+1), Рябово (+1).

Ранее мы сообщали, что Сланцевский район перевели в «красную» зону.Таким образом в «красной» зоне находятся Выборгский, Гатчинский, Киришский, Сланцевский и Тихвинский районы.

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