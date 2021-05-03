Стало известно, как будут работать медучреждения Ленобласти в майские праздники

Оперштаб Ленобласти опубликовал рафик работы медицинских учреждений Ленобласти во время продолжительных майских выходных.

Так, с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая работают дежурные службы, в том числе обслуживание квартирных вызовов, телемедицинские консультации для больных с коронавирусом.

С 4 по 7 мая поликлиники Ленобласти будут работать по индивидуальным графикам. ЛОКБ, ДКБ, ЛОКОД 4, 5, 6, 7 мая будут работать, как и в будние дни.

С графиком работы можно ознакомиться на сайтах медучреждений региона.

Напомним, предстоящая неделя для жителей Петербурга и Ленобласти будет пасмурной, с дождями и порывистым ветром.