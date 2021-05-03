Профсоюзы поддержали предложенные «Единой Россией» поправки к закону о занятости

29 апреля в Москве прошло обсуждение предложенных «Единой Россией» поправок в закон о занятости.

Предложенные поправки упростят поиск работы. «Единая Россия» предлагает создать единый для всей страны рынок труда, в том числе с помощью портала «Работа в России». Государственные сервисы станут максимально удобными для людей.

Федерация независимых профсоюзов поддержала изменения и предложила продолжить совместную работу над совершенствованием профильного закона. Предложенные поправки к закону поддержали и в Госдуме.

“Занятость населения – это основа социальной стабильности региона. Поэтому законодательное обеспечение вопросов, касающихся рынка труда и занятости населения Ленобласти – одно из приоритетных направлений деятельности депутатов”, — отметил член Генерального совета Партии, председатель постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям областного парламента Марина Левченко.