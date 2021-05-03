Пропавшего в Лосево трехлетнего ребенка нашли спящим в лесу

Пропавший в Выборгском районе Ленобласти маленький мальчик жив и здоров. Поисковая операция продолжалась четыре часа.

2 мая около около девяти вечера в полицию позвонила 25-летняя жительница Светогорска и сообщила, что час назад пропал ее трехлетний сын Назар. Девушка пояснила, она вместе с ребенком приехала в Лосево на дачу к маме. Когда стали собираться домой, то отлучилась за планшетом. В этот момент сын вышел за калитку.

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Мальчика нашли примерно через четыре часа после его пропажи — он спал в лесном массиве в 500 метрах от дачного участка. В поисковой операции участвовали порядка 64 человек, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.