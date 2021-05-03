Погибшая на пожаре в Ульяновке девятилетняя девочка была ограничена в движениях — подробности

Пожар произошел в поселке Ульяновка в Тосненском районе Ленобласти вечером 1 мая — горел двухэтажный деревянный дом.
Во время разбора обгоревших конструкций спасатели обнаружили тело девятилетней девочки. По предварительным данным, школьница была инвалидом с ограниченностью в движениях.
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30.04.2021 296
В доме в это время находились еще четыре взрослых человека: 52-летний мужчина и три женщины, одной из которых 78 лет. Им удалось спастись, сейчас они находятся у родственников.
После обнаружения погибшей следком Ленобласти возбудил уголовное дело.