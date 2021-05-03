Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшие 10 лет

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов назвал профессии, которым грозит исчезновение в ближайшие десять лет. Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой«.

По его мнению, под угрозой окажутся «массовые» профессии, такие как водитель. Он объяснил, что во многих странах уже тестируют системы автопилотов. Речь идет о водителях общественного транспорта, тепловозов, электровозов и других транспортных средств.

Вам будет интересно Стало известно, как будут работать медучреждения Ленобласти в майские праздники Оперштаб Ленобласти опубликовал рафик работы медицинских учреждений Ленобласти во время продолжительных майских выходных. Так, с 1 по 3 мая, а также... 03.05.2021 94

Также эксперт выразил мнение, что многие классические профессии ждет если не исчезновение, то серьезная эволюция. В частности, профессия бухгалтера останется, но будет приобретать все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам.