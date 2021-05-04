Поезд сбил школьника из Красного Бора

Автор: Гузель Галимова
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Подросток жив, но находится в крайне тяжелом состоянии.

15-летний школьник из Красного Бора Тосненского района Ленобласти попал под электричку на станции Колпино. Инцидент произошел днем 3 мая. 

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04.05.2021 73

Врачи диагностировали у парня открытую черепно-мозговую травму, множественные повреждения внутренних органов и травматическую ампутацию пальцев на ноге. Его состояние крайне тяжелое.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. В полиции добавили, что криминальная версия — не рассматривается.

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