В Ленобласти продолжается регистрация для участия в онлайн-шествии «Бессмертный полк»

Жителям Ленобласти необходимо подать заявку на участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» до 7 мая.

Для этого необходимо загрузить фото своего родственника — участника Великой Отечественной войны на сайте проекта «Бессмертный полк онлайн» или через соцсети: ВКонтакте и Одноклассники.

Из фотографий создадут видеоряд, трансляция которого начнется 9 мая в 15.00 на телеканале ЛенТВ24 и в социальных сетях.

Напомним, в преддверии празднования Великой Победы во всех районах Ленобласти пройдут субботники на территориях воинских захоронений, мемориалов, обелисков и стел.