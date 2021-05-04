Назван способ избежать наказания за досрочное погашение кредита

Кредитным организациям невыгодно досрочное погашение займа, но при заблаговременном уведомлении штрафы клиенту не грозят, рассказал НСН вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов.

«Для банка оптимальный вариант, когда клиент платит в срок, потому что под эти сроки у него выстроены внутренние денежные потоки. Но при этом клиент может уведомить банк за 30 дней о том, что хочет погасить кредит досрочно, и никакие санкции ему уже не грозят», — подчеркнул Скворцов.

Специалист посоветовал внимательнее изучать договор, особенно вопрос о назначении штрафов. Кроме того, можно изначально взять кредит с опцией досрочного погашения, если такая услуга предоставляется, добавил он.

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