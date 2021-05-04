Доходы губернатора Петербурга за 2020 год выросли на 5%

Губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался о доходах за 2020 год, информация появилась на сайте администрации города.

Судя по декларации, его годовой доход вырос на 5% и составил 4,048 миллионов рублей. Беглов владеет несколькими земельными участками, полдомом площадью 120,6 «квадратов», 150-метровая квартира и – из новеньких приобретений – гараж. Также в пользовании губернатора имеется квартира площадью в 106,7 квадратных метров.

Повысился доход и у жены Беглова. В 2020 году она заработала 11,5 миллиона рублей. У нее в собственности три участка, два дома, четыре квартиры и гараж. Также ей принадлежит Mercedes-Benz E300.

Ранее о своих доходах за 2020 год отчиталась администрация президента. Согласно декларациям, Путин заработал почти 10 млн рублей за 2020 год, Мишустин — около 20 млн.