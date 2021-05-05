В Киришах неизвестные затолкали мужчину в машину и увезли в неизвестном направлении

Автор: Анастасия Щербакова
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В городе Кириши Ленинградской области двое местных жителей похитили мужчину. Для их поимки правоохранители вводили план «Перехват».

Об этом порталу 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах. Около семи часов утра, 5 мая,  в полицию от очевидца похищения поступило сообщение, что у дома по улице Советской двое неизвестных затолкали в автомобиль Renault мужчину и скрылись.

Для розыска похитителей и их жертвы в Ленобласти ввели план «Перехват». В 07:10 на Советской улице полиция остановила предполагаемую машину. За рулём находился безработный житель Ленобласти 1987 года рождения и еще двое жителей Киришей, один из которых — потерпевший.

Всех троих доставили в полицию, где после допроса их передали следователю. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Двух похитителей, судимых за кражи и убийство, отпустили под обязательство о явке.

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