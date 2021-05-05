В Тосненском районе двое подростков погибли в пожаре

Трагедия произошла в поселке Федоровское в квартире жилого дома по улице Центральная. Также известно, что еще одного подростка госпитализировали с серьезными ожогами.
О происшествии сообщает портал Online47 со ссылкой на следственный отдел по городу Тосно. Пожар, унесший жизни двух детей, произошел накануне, 4 мая. Па данному факту возбуждено уголовное дело.
На данный момент следователи проверяют разные версии случившегося. Уже назначены молекулярно-генетические, судебно-медицинские и пожаротехнические экспертизы, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Ленобласти.
Также проводится допрос свидетелей трагедии.
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03.05.2021 168