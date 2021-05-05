Выплату в 10 тысяч рублей родители школьников получат до 17 августа

Контролировать предоставление финансовой помощи семьям со школьниками будут ответственные ведомства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений, выполнение которых обеспечит реализацию мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию.

Так, доклад о предоставлении финансовой поддержки нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам, а также единовременной выплаты в 10 тысяч рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ответственные ведомства должны направить в кабмин до 17 августа.

Ранее ivbg.ru сообщал, что Владимир Путин поручил правительству обеспечить единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста — от шести до 18 лет.