Новые выплаты и бесплатная газификация: топ-7 поручений Владимира Путина Федеральному Собранию

Сегодня, 21 апреля, президент РФ обратился с ежегодным обращением к Федеральному Собранию. О чем говорил Владимир Путин и какие изменения ждут жителей Ленобласти, читайте ниже.

Доступный детский отдых

Президент внес предложение возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь. По его словам, это связано с тем, что «именно в детстве закладываются основы здоровья». Также он поручил сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма.

Выплаты на детей в неполных семьях

Владимир Путин предложил ввести с 1 июля выплату на детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях. Ее размер в среднем по стране составит 5600 рублей.

Поддержка беременных женщин

Президент РФ поручил правительству установить ежемесячную выплату в размере 6300 рублей для беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Подготовка детей к школе

Для семей с детьми Путин велел ввести единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста. Выплаты запланированы на август, так как дополнительная финансовая помощь от государства поможет собрать ребенка к школе.

Выплата больничных по уходу за ребенком

Теперь выплачивать больничные по уходу за ребенком до 7 лет будут в полном объеме вне зависимости от стажа работы родителя.

Меры поддержки бизнеса

Глава государства поручил правительству в течение месяца разработать новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, продумать новые возможности налогового стимулирования, создать доступные кредитные варианты и принять меры к расширению сбыта продукции. Кроме того, до конца 2021 года решить проблему с безработицей.

Разработка плана бесплатной газификации

Владимир Путин заявил, что правительство с регионами должны разработать план газификации. Он также отметил, что за подводку газа непосредственно к участку в населенном пункте люди платить не должны.