Количество жертв от коронавируса за сутки в Индии составило 3 780 человек

В Индии обновился антирекорд по количеству инфицированных и погибших от COVID-19 за сутки. Только за прошлые стуки там выявили 338 439 заболевших, а погибших составило 3 780 человек.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в воскресенье, 2 мая. Тогда от новой коронавирусной инфекции умерло 3689 пациентов.

Индия расположилась на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса после США. Всего в стране зарегистрировали более 20,6 млн заболевших, а 226 тысяч скончались от инфекции или сопутствующих заболеваний.

Накануне директор Национального центра по контролю заболеваний Индии Суджит Сингх заявил, что причина роста заболеваемости в стране — британский, южноафриканский и бразильский штаммы коронавируса.