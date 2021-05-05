Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 87 новых зараженных 5 мая

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 87 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 5 мая.

Бокситогорский район: Пикалёво (+1).

Волосовский район: Лагоново (+1), Терпилицы (+1), Молосковицы(+1).

Волховский район: Волхов (+2).

Всеволожский район: Мурино (+10), Всеволожск (+5), Кудрово (+1), Сертолово (+1), Токсово (+1), Романовка (+1), Агалатово (+1), Павлово (+1), Рахья (+1), Кальтино (+1), Сарженка (+1), Лесколово (+1).

Выборгский район: Выборг (+7), Рощино (+2), Поляны (+1), Ленинское (+1), Решетниково (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+7), Сиверский (+1), Новый Учхоз (+1), Кобринское (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Венекюля (+1).

Киришский район: Кириши (+1).

Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+1), Молодцово (+1).

Лодейнопольский район: Шамокша (+1).

Ломоносовский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Лужский район: Луга (+2), Заклинье (+1).

Подпорожский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Приозерский район: Приозерск (+1), Петровское (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+7).

Тихвинский район: Тихвин (+4).

Тосненский район: Тосно (+5), Нурма (+1), Рябово (+1), Шапки (+1),