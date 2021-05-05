В Петербурге таможенники выявили немаркированной продукции на 15 млн рублей

Сотрудники таможенного контроля и Роспотребнадзора по Петербургу провели таможенный осмотр торговых точек городского рынка «Апраксин двор». Итогом рейда стало возбуждение шести дел об административных правонарушениях.

Так, по результатам проведённых мероприятий было обнаружено 8 800 пачек кальянного табака, 23 300 пачек сигарет, а также 600 упаковок снюса. На всей продукции отсутствовала специальная обязательная маркировка. Вся табачная продукция была произведена в Европе, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Республике Армения.

Фото: группа в ВК "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург" Фото: группа в ВК "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург" Фото: группа в ВК "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург" Фото: группа в ВК "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург"

Также сотрудники выявили около 19-ти тысяч флаконов парфюмерной продукци известных брендов Chanel, Armani, Hugo Boss, которые также обязательной маркировки.

Сумма изъятого контрафакта составила более 15 миллионов рублей.