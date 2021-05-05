В Пулково в самолете бизнес-авиации обнаружили 45 литров незаконного алкоголя — фото

На борту воздушного судна, прибывшего в Петербург из Испании, таможенники выявили незадекларированную алкогольную продукцию.

Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

Всего сотрудниками таможенного поста было обнаружено 69 бутылок алкогольной продукции разных марок. На данный момент назначена экспертиза по установлению рыночной стоимости найденного алкоголя.

«После получения заключения эксперта таможенным органом будет принято решение о привлечении виновных за нарушение таможенных правил лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится на сайте Северо-Западного таможенного управления.