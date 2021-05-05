В Пулково в самолете бизнес-авиации обнаружили 45 литров незаконного алкоголя — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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На борту воздушного судна, прибывшего в Петербург из Испании, таможенники выявили незадекларированную алкогольную продукцию.

В Пулково в самолете бизнес-авиации обнаружили 45 литров незаконного алкоголя - фото таможня, пулково, незадекларированный товар, Алкоголь в ЛенобластиФото: Северо-Западное таможенное управление
В Пулково в самолете бизнес-авиации обнаружили 45 литров незаконного алкоголя - фото таможня, пулково, незадекларированный товар, Алкоголь в ЛенобластиФото: Северо-Западное таможенное управление
В Пулково в самолете бизнес-авиации обнаружили 45 литров незаконного алкоголя - фото таможня, пулково, незадекларированный товар, Алкоголь в ЛенобластиФото: Северо-Западное таможенное управление
В Пулково в самолете бизнес-авиации обнаружили 45 литров незаконного алкоголя - фото таможня, пулково, незадекларированный товар, Алкоголь в ЛенобластиФото: Северо-Западное таможенное управление

Всего сотрудниками таможенного поста было обнаружено 69 бутылок алкогольной продукции разных марок. На данный момент назначена экспертиза по установлению рыночной стоимости найденного алкоголя.

«После получения заключения эксперта таможенным органом будет принято решение о привлечении виновных за нарушение таможенных правил лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации», —  говорится на сайте Северо-Западного таможенного управления.
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В Пулково в самолете бизнес-авиации обнаружили 45 литров незаконного алкоголя - фото таможня, пулково, незадекларированный товар, Алкоголь в Ленобласти
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