В квитанциях будет содержаться информация не только о зачислениях, но и актуальные новости, данные о способах оплаты и передачи показаний счетчиков, а также специальный QR-код.

В пресс-службе «РКС-энерго» рассказали об обновленных квитанциях, которые будут получать клиенты «РКС-энерго». Теперь в платежках будет содержаться информация не только о зачислениях, но и актуальные новости, данные о способах оплаты и передачи показаний счетчиков, а также специальный QR-код, позволяющий быстрее перейти на онлайн-порталы.

Как рассказал гендиректор компании «РКС-энерго» Александр Борошнин, в обновленных квитанциях учли предложения потребителей и сделали платежный документ максимально удобным и функциональным. Об этом рассказали ЛенТВ24.