Ленобласть получила президентский грант в размере 20 млн рублей на поддержку НКО

Фонд президентских грантов выделил Ленобласти 20 млн рублей на поддержку некоммерческих организаций.

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Средства будут распределены на конкурсной основе. К слову, ранее Александр Дрозденко подписал новый порядок предоставления грантов НКО на поддержку гражданских инициатив в Ленобласти, который существенно облегчает весь процесс.

Конкурсные отборы будут проходить на интернет-площадке, где каждый сможет в режиме онлайн наблюдать за ходом конкурса.

Ранее мы сообщали, что Ленобласть поддержит госзаказами и грантами малый и средний бизнес. Напомним, что предприниматели Ленобласти могут получить микрозайм до 5 млн рублей на срок до 36 месяцев (в период действия режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации не более 24 месяцев).