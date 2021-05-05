Яркое и зрелищное мероприятие пройдет 23-25 июля при поддержке правительства Ленобласти и лично губернатора Александра Дрозденко.

В Выборге 23-25 июля пройдет первый Международный мотофестиваль Baltic Rally. Яркое и зрелищное мероприятие пройдет при поддержке Правительства Ленобласти и лично губернатора Александра Дрозденко.

Площадкой для мотопраздника станет Рыночная площадь, однако организаторы подготовили более чем 40 активностей и локаций на все три дня фестиваля. Мотопарад «До государственной границы», а также «Бессмертный Мотополк» станут самыми знаменательными событиями мероприятия.

Выборг неспроста выбран для проведения Первого Baltic Rally. Важными факторами в пользу города стала близость скандинавских и прибалтийских стран, а также широкая известность и уникальность городских достопримечательностей. При этом была отмечена транспортная доступность.

Ожидается, что Baltic Rally принесёт Выборгу рост туристической активности и укрепление имиджевой привлекательности как для самого города, так и для региона в целом. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также сообщил о своем намерении лично участвовать в мотофестивале.