Константин Панкратьев высказал все замечанию подрядчику, отвечающему за строительство детского сада и школы.
Председатель комитета по строительству Ленобласти Константин Панкратьев посетил строящиеся социальных объекты в деревне Малое Карлино. Панкратьев оказался недоволен низкими темпами стройки, а также удивился отсутствием рабочих на стройплощадке. Председатель комитета высказал все замечанию подрядчику, отвечающему за строительство объекта.
Источник: stroykomitet_lo Instagram
Источник: stroykomitet_lo Instagram
Источник: stroykomitet_lo Instagram
На стройке подвели следующие промежуточные итоги:
- В здании детского сада ведутся работы по устройству лестниц, внутренних и наружных перегородок. Стройготовность около 25%.
- В здании будущей школы еще стены с перекрытиями не закончили. Стройготовность около 12%.
Об этом сообщили в комитете по строительству Ленобласти.
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