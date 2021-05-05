«Низкие темпы работ, нет рабочих»: председатель комитета по строительству посетил стройку в деревне Малое Карлино

Автор: Анастасия Щербакова
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Константин Панкратьев высказал все замечанию подрядчику, отвечающему за строительство детского сада и школы. 

Председатель комитета по строительству Ленобласти Константин Панкратьев посетил строящиеся социальных объекты в деревне Малое Карлино. Панкратьев оказался недоволен низкими темпами стройки, а также удивился отсутствием рабочих на стройплощадке. Председатель комитета высказал все замечанию подрядчику, отвечающему за строительство объекта.

"Низкие темпы работ, нет рабочих": председатель комитета по строительству посетил стройку в деревне Малое Карлино школа, стройка, малое карлино, Ленобласть, Константин Панкратьев, комитет по строительству, детский садИсточник: stroykomitet_lo Instagram
"Низкие темпы работ, нет рабочих": председатель комитета по строительству посетил стройку в деревне Малое Карлино школа, стройка, малое карлино, Ленобласть, Константин Панкратьев, комитет по строительству, детский садИсточник: stroykomitet_lo Instagram
"Низкие темпы работ, нет рабочих": председатель комитета по строительству посетил стройку в деревне Малое Карлино школа, стройка, малое карлино, Ленобласть, Константин Панкратьев, комитет по строительству, детский садИсточник: stroykomitet_lo Instagram

На стройке подвели следующие промежуточные итоги:

  • В здании детского сада ведутся работы по устройству лестниц, внутренних и наружных перегородок. Стройготовность около 25%.
  • В здании будущей школы еще стены с перекрытиями не закончили. Стройготовность около 12%.

Об этом сообщили в комитете по строительству Ленобласти.

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"Низкие темпы работ, нет рабочих": председатель комитета по строительству посетил стройку в деревне Малое Карлино школа, стройка, малое карлино, Ленобласть, Константин Панкратьев, комитет по строительству, детский сад
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