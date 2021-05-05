Константин Панкратьев высказал все замечанию подрядчику, отвечающему за строительство детского сада и школы.

Председатель комитета по строительству Ленобласти Константин Панкратьев посетил строящиеся социальных объекты в деревне Малое Карлино. Панкратьев оказался недоволен низкими темпами стройки, а также удивился отсутствием рабочих на стройплощадке. Председатель комитета высказал все замечанию подрядчику, отвечающему за строительство объекта.

Источник: stroykomitet_lo Instagram Источник: stroykomitet_lo Instagram Источник: stroykomitet_lo Instagram

На стройке подвели следующие промежуточные итоги:

В здании детского сада ведутся работы по устройству лестниц, внутренних и наружных перегородок. Стройготовность около 25%.

В здании будущей школы еще стены с перекрытиями не закончили. Стройготовность около 12%.

Об этом сообщили в комитете по строительству Ленобласти.