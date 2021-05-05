Пенсионер несколько раз обналичивал денежные средства и переводил их на номера мошенников через банкомат. Таким образом пожилой мужчина перевел 871 950 рублей.

Пенсионер из Выборга стал жертвой телефонных мошенников. Недобросовестные люди, представившись сотрудниками известного банка, неоднократно звонили пенсионеру на телефон в период с 16 по 19 апреля 2021 года. Пенсионер несколько раз обналичивал денежные средства и переводил их на номера мошенников через банкомат. Таким образом пожилой мужчина перевел 871 950 рублей.

4 мая полицией было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Об этом рассказали 47channel.

А мы просим наших читателей быть бдительными и не доверять чужим людям собственные денежные средства. Почитайте наш материал на эту тему — Журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами: рассказываем, как действуют и на что давят, чтобы обмануть.