По словам премьер-министра Греции, привитым вакциной россиянам будет разрешено въехать в страну уже 14 мая, с началом туристического сезона.

Премьер-министр страны Кириакос Мицотаки в интервью Financial Times сообщил о скором открытии границ для российских туристов, но только привитых вакциной от коронавируса. По словам Мицотаки, привитым вакциной россиянам будет разрешено въехать в страну уже 14 мая, с началом туристического сезона.

Несмотря на то, что российская вакцина не одобрена европейским фармрегулятором, Премьер-министр страны выразил уверенность в её безопасности. Кириакос Мицотаки отметил, что Россия является важным рынком для Греции и есть данные, позволяющие считать российскую вакцину безопасной и эффективной.

На данный момент в ЕС одобрено 4 вакцины — это препараты от Pfizer, Moderna, AsraZeneca и Johnson & Johnson. Об этом рассказали 47news.