Порядка 200 военных ЗВО получили жилье в Ленинградской области

В этом году в области служебное и постоянное жилье получили более 200 военнослужащих Западного военного округа и членов их семей.

Об этом рассказал портал 47news со ссылкой на пресс-службу ЗВО. Офицеры и военнослужащие по контракту, у которых есть семьи, обеспечиваются служебным жильём в первую очередь. Жилплощадь военнослужащим предоставляется по договорам найма служебного жилого помещения на период прохождения военной службы.

Всё жилье, выделяемое для военных, сдается с полной отделкой, установленными стеклопакетами и сантехникой. В окрестностях домов расположены скверы, детские и спортивные площадки.