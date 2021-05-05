Порядка 200 военных ЗВО получили жилье в Ленинградской области

В этом году в области служебное и постоянное жилье получили более 200 военнослужащих Западного военного округа и членов их семей.
Об этом рассказал портал 47news со ссылкой на пресс-службу ЗВО. Офицеры и военнослужащие по контракту, у которых есть семьи, обеспечиваются служебным жильём в первую очередь. Жилплощадь военнослужащим предоставляется по договорам найма служебного жилого помещения на период прохождения военной службы.
Всё жилье, выделяемое для военных, сдается с полной отделкой, установленными стеклопакетами и сантехникой. В окрестностях домов расположены скверы, детские и спортивные площадки.
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05.05.2021 97