В Ленобласти начался сезон миграции лосей — водителей просят быть начеку

Специалисты центра «Велес» предупредили водителей о сезоне миграции лосей в Ленинградской области. Зоозащитники просят водителей быть особенно внимательными на дорогах.

В «Велесе» отмечают, что максимальное количество смертельных случаев при авариях с животными приходится именно на столкновения с лосями.

«Если вы увидели лося на проезжей части или вблизи неё, необходимо остановиться и пропустить животное. Не пытайтесь контактировать с ним, не производите громких звуков, в сумерках всегда используйте дальний свет…», — дают рекомендации специалисты.

Также в центре помощи животным отмечают, что большинство ДТП с животными случаются в вечерне-ночное и утреннее время. Максимальные пики приходится на период с 23 до 2 часов ночи и с 5 до 9 часов утра.