Предварительное голосование, которое начнется с 24 по 30 мая, станет открытым, простым и конкурентным. В нём сможет поучаствовать любой житель, проголосовать можно будет онлайн, а борьба ожидается с политиками разных уровней.

В России скоро начнется процедура по отбору кандидатов для формирования списков на выборах в Госдуму и избирательных кампаний других уровней. Организацией голосования занимается партия «Единая Россия». Участвовать в голосовании смогут политики разных уровней и даже простые жители, а не только однопартийцы-делегаты.

Срок выдвижения кандидатов на праймериз «Единой России» продлен на две недели, до 14 мая, поскольку не все желающие кандидаты успели подать документы в ранее установленные сроки.

В этом году на выборах ожидается конкурентная борьба между более чем 14 тысячами кандидатов — федеральные региональные и муниципальные депутаты, активисты и известные политики будут вести борьбу за голоса. Поможет им в этом честная и прозрачная система.

До 14 мая можно выразить свое желание, зайдя на сайт Предварительного голосования 2021 и подать электронное заявление. Помимо прочего есть возможность проголосовать онлайн. Голосование будет проходить в период с 24 по 30 мая включительно и для этого потребуется только зайти на портал партии, либо на сайт госуслуг.