В отличие от двухкомпонентной вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» содержит только один компонент.

В России зарегистрировали новую, четвертую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт», испытания которой проводились еще в феврале. Новая вакцина прошла испытания безопасности и эффективности. «Спутник Лайт» будет использоваться для быстрого формирования популяционного иммунитета в неблагоприятных условиях.

В результате проведенных испытаний, у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ к возбудителю SARS-CoV-2, что доказало безопасность и надежность вакцины. Также исследования показали, что у пациентов с «иммунитетом» к коронавирусу после вакцинации «Спутником Лайт» повысился титр антител. Таким образом вакцину в будущем смогут ставить те, кто переболел COVID-19 более полугода назад. Об этом рассказали 78.ru.