«Спутник Лайт»: В России зарегистрирована четвертая вакцина от коронавируса

Автор: Анастасия Щербакова
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Разработчик «Спутника V» назвал состав предложенной Путиным лайт-вакцины :: Общество :: РБК
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В отличие от двухкомпонентной вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» содержит только один компонент.

В России зарегистрировали новую, четвертую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт», испытания которой проводились еще в феврале. Новая вакцина прошла испытания безопасности и эффективности. «Спутник Лайт» будет использоваться для быстрого формирования популяционного иммунитета в неблагоприятных условиях.

В результате проведенных испытаний, у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ к возбудителю SARS-CoV-2, что доказало безопасность и надежность вакцины. Также исследования показали, что  у пациентов с «иммунитетом» к коронавирусу после вакцинации «Спутником Лайт» повысился титр антител. Таким образом вакцину в будущем смогут ставить те, кто переболел COVID-19 более полугода назад. Об этом рассказали 78.ru.

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