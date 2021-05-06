Путин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом, благодаря длинным майским выходным

Автор: Анастасия Щербакова
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Голикова рассказала о звонках Путина эпидемиологам :: Общество :: РБК
Владимир Путин и Татьяна Голикова (Фото: Global Look Press)

Президент также отметил, что в России с уменьшением количества заболевших, возрастает и число выздоровевших.

Президент Владимир Путин на рабочей встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в стране. Глава государства отметил, что продление майских выходных оказалось оправданным. Это решение было принято по предложению главного санитарного врача, чтобы уменьшить перемещение людей в общественном транспорте и замедлить таким образом распространение COVID-19.

Президент также отметил, что в России с уменьшением количества заболевших, возрастает и число выздоровевших. Об этом рассказали 78.ru.

Ранее мы писали о том, что Путин поручил выплатить 10 тысяч рублей семьям с детьми от шести лет.

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05.05.2021 120
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