Президент также отметил, что в России с уменьшением количества заболевших, возрастает и число выздоровевших.

Президент Владимир Путин на рабочей встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в стране. Глава государства отметил, что продление майских выходных оказалось оправданным. Это решение было принято по предложению главного санитарного врача, чтобы уменьшить перемещение людей в общественном транспорте и замедлить таким образом распространение COVID-19.

Президент также отметил, что в России с уменьшением количества заболевших, возрастает и число выздоровевших. Об этом рассказали 78.ru.

Ранее мы писали о том, что Путин поручил выплатить 10 тысяч рублей семьям с детьми от шести лет.