Жители Ленобласти могут протестировать систему онлайн-голосования до выборов

До 7 мая жители Ленинградской области могут поучаствовать в общероссийском тестировании дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
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Участие в ДЭГ помогает развивать и совершенствовать электронное голосование в России. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Участник должен обладать активным избирательным правом и иметь подтвержденную учетную запись.
Тестовое голосование пройдет с 8:00 утра 12 мая до 20:00 14 мая на сайте vybory.gov.ru. Задать вопросы можно по телефону горячей линии – 8 800 200-36-20.