Онлайн шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая по всей стране. Подать заявку можно до 10 часов утра 7 мая.

В Ленобласти зарегистрировали более 6 тысяч жителей на акцию «Бессмертный полк», который пройдет в этом году в онлайн формате. Онлайн шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая по всей стране.

Подать заявку можно до 10 часов утра 7 мая. Для этого необходимо загрузить фото своего родственника ветерана и участника Великой Отечественной войны, труженика тыла сайте проекта «Бессмертный полк онлайн».

Заявки можно присылать до 10 часов утра 7 мая. После онлайн-шествия можно получить фрагменты видео с фотографиями близких.

Само начало акции «Бессмертный полк» состоится 9 мая в 15 часов по местному времени. Об этом рассказали 78.ru.