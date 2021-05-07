Две сестры обвинили родственника из Лодейного Поля в изнасиловании многолетней давности

По информации ivbg.ru, 6 мая в полицию Лодейнопольского района обратились 19-летняя и 22-летняя жительницы Карелии.

По их словам, что в период с 2009 по 2016 год в Лодейном Поле супруг их старшей сестры неоднократно насиловал их. Сейчас этому мужчине 43 года.

Возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Подозреваемый задержан.