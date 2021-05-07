Фото: Безымянный ручей в Кудрово стал серовато-белым из-за загрязнения

Проверка организована после жалобы жителей Кудрово Всеволожского района. Безымянный ручей, протекающий на территории двух субъектов России, приобрел серовато-белый оттенок.
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06.05.2021 93
Материалы проверки будут переданы в Росприроднадзор для дальнейшего разбирательства. Уже установлено, что, вопреки устоявшемуся в социальных сетях мнению, птицы не покинули водоем и не умирают в его окрестностях.