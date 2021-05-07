Фото: Безымянный ручей в Кудрово стал серовато-белым из-за загрязнения

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Проверка организована после жалобы жителей Кудрово Всеволожского района. Безымянный ручей, протекающий на территории двух субъектов России, приобрел серовато-белый оттенок.

Вам будет интересно
Фото: Безымянный ручей в Кудрово стал серовато-белым из-за загрязнения Ленинградская область, Кудрово, Всеволожский район, Безымянный ручей
Жителей аварийного жилья в Гатчине переселят в новые квартиры
Четырехэтажный дом по улице Красный Военлетов строят для жильцов ветхих домов из поселков Сиверский и Вырица. В Гатчине возводят дом для...
06.05.2021 93

Материалы проверки будут переданы в Росприроднадзор для дальнейшего разбирательства. Уже установлено, что, вопреки устоявшемуся в социальных сетях мнению, птицы не покинули водоем и не умирают в его окрестностях.

Кудрово
Кудрово
Автор