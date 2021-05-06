Жителей аварийного жилья в Гатчине переселят в новые квартиры

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Стройкомитет Ленобласти
Фото: Стройкомитет Ленобласти

Четырехэтажный дом по улице Красный Военлетов строят для жильцов ветхих домов из поселков Сиверский и Вырица.

В Гатчине возводят дом для жильцов аварийного жилья. Четырехэтажное здание из 242 квартир по улице Красный Военлетов строят для для жильцов устаревших домов из поселков Сиверский и Вырица.

Новостройка на финишной стадии строительства. Ключи от новых квартир жители получат в конце 2021 года. Об этом рассказали 47channel.

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06.05.2021 47
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