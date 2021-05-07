Петербурженка напилась и угнала машину, которую должна была почистить

По информации ivbg.ru, еще 22 апреля 34-летний петербуржец сообщил в полицию о пропаже автомобиля от дома № 33 на Аннинском шоссе.
Он доверил иномарку знакомой для химчистки салона. Пропавший автомобиль остановили дорожные полицейские 23 апреля возле дома № 101 на Ленинском проспекте. А 6 мая возбуждено уголовное дело по факту кражи.
Установлено, что нетрезвая 26-летняя женщина угнала машину. В момент задержания – 23 апреля – она также находилась в состоянии алкогольного опьянения за рулем украденной иномарки.
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