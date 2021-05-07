Видео: петербурженка напала на пенсионера с собакой – хозяин и питомец сильно пострадали

Вечерняя прогулка для жителя Выборгского района и его питомца закончилась тяжелыми травмами.

Владелица двух собак избила карабином шпица и пожилого петербуржца. После встречи с дебоширкой у мужчины пробита голова. А его питомец сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

У собаки зафиксированы отек правой части тела и черепно-мозговая травма. Она не реагирует на свое имя, отказали передние лапы. По словам пострадавшего мужчины, питомцы дебоширки часто бросаются на других животных. А сама женщина на момент нападения была пьяна.