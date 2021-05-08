Женщина умерла в «Мега-Парнас»

По информации ivbg.ru, 7 мая около 15:00 в полицию Всеволожского района сообщили о смерти 71-летней петербурженки в торговом центре «Мега-Парнас».

По словам дежурного врача ТЦ, пожилую женщину нашли в туалетной комнате без сознания и перенесли в медкабинет. Там были проведены реанимационные действия, но результата они не принесли.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.